За 300 карасів та пліток пів мільйона штрафу. На Київщині спіймано нахабного рибалку (фото)

Рибалка здійснював лов риби за допомогою 8 сіток

Сьогодні, 20 квітня, на Канівському водосховищі поблизу села Кийлів на Київщині екоінспектори ДЕІ Столичного округу виявили факт грубого порушення правил рибальства. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.

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Рибалка здійснював лов риби за допомогою 8 сіток. У результаті ним виловлено рибу загальною вагою 102 кг: сом – одна риба, судак – три риби, плітка – 257 риб, карась – 92 риби, лящ – 15 риб.

На місце подій викликали працівників поліції. Інспекторами за даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП та здійснено розрахунок розміру відшкодування шкоди, відповідно до спеціальних такс. Розмір шкоди, заподіяної рибному господарству, становить 590 тисяч грн. Крім того, у порушника було вилучено незаконне знаряддя лову – сітки, човен, двигун та рибу.

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Усі матеріали готуються для передачі на розгляд суду.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні встановилася нерестова заборона. Забороняється також здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилюється контроль за роботою водозабірних споруд. Для любителів-рибалок також впровадять рибальський квиток, який дасть можливість ловити додаткову кількість водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову.

До слова, у Києві чоловіки ловили рибу просто з машини.