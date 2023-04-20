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За 300 карасів та пліток пів мільйона штрафу. На Київщині спіймано нахабного рибалку (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
За 300 карасів та пліток пів мільйона штрафу. На Київщині спіймано нахабного рибалку (фото)
Горе-рибалка виловив рибу загальною вагою 102 кг
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Рибалка здійснював лов риби за допомогою 8 сіток

Сьогодні, 20 квітня, на Канівському водосховищі поблизу села Кийлів на Київщині екоінспектори ДЕІ Столичного округу виявили факт грубого порушення правил рибальства. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Рибалка здійснював лов риби за допомогою 8 сіток. У результаті ним виловлено рибу загальною вагою 102 кг: сом – одна риба, судак – три риби, плітка – 257 риб, карась – 92 риби, лящ – 15 риб.

За 300 карасів та пліток пів мільйона штрафу. На Київщині спіймано нахабного рибалку (фото) фото 1

На місце подій викликали працівників поліції. Інспекторами за даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП та здійснено розрахунок розміру відшкодування шкоди, відповідно до спеціальних такс. Розмір шкоди, заподіяної рибному господарству, становить 590 тисяч грн. Крім того, у порушника було вилучено незаконне знаряддя лову – сітки, човен, двигун та рибу.

За 300 карасів та пліток пів мільйона штрафу. На Київщині спіймано нахабного рибалку (фото) фото 2

Усі матеріали готуються для передачі на розгляд суду.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні встановилася нерестова заборона. Забороняється також здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилюється контроль за роботою водозабірних споруд. Для любителів-рибалок також впровадять рибальський квиток, який дасть можливість ловити додаткову кількість водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову.

До слова, у Києві чоловіки ловили рибу просто з машини

Теги: Київщина рибальство

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