Завтра вступає в дію закон про «рибну реформу»: що зміниться?

У рибному господарстві очікуються суттєві зміни: наприклад, цифровізація галузі

28 квітня вступає в дію закон, спрямований на створення сприятливих умов ведення рибного бізнесу в Україні. Закон запроваджує інноваційні методи державного управління та сучасні механізми цифровізації галузі рибного господарства. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

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Закон №7616 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури» започатковує реформу в галузі рибного господарства, сприятиме її відновленню, подоланню корупційних схем та збільшенню надходжень до бюджетів місцевих громад.

Законом передбачені:

створення Єдиної державної електронної системи управління галуззю «єРиба» з метою цифровізації галузі;

запровадження механізму видачі дозвільних документів в електронній формі; забезпечення всіх риболовних суден засобами дистанційного контролю;

встановлення законодавчих вимог до рибоприймальних пунктів як вагомого важелю для обліку виловлених водних біоресурсів і продукції з них тощо.

Зокрема, з прийняттям Закону повноцінно запрацюють електронні аукціони на право промислового вилову риби, які до цього проводилися як урядовий експеримент. Прозорий механізм торгів створить рівні умови економічної конкуренції та забезпечить рівний доступ до промислу для нових суб’єктів господарювання. У цілому реалізація цього Закону створить умови для розвитку галузі рибного господарства, стимулювання боротьби з незаконним, непідзвітним та неврегульованим рибальством та забезпечить можливість європейської інтеграції норм права, що стосуються галузі.

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Нагадаємо, що нещодавно на Київщині правоохоронці спіймали рибалку-нахабу: чоловік здійснював лов риби за допомогою 8 сіток. У результаті ним виловлено рибу загальною вагою 102 кг. Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні встановлена нерестова заборона.