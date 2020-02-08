Стало відомо, чим раніше займався викритий УГКЦ «псевдосвященик-шпигун»документ
Інформація про так званого отця Давида зацікавила СБУ
Чоловік, який діяв на Львівщині під виглядом священика Українського греко-католицької церкви (УГКЦ ) і представлявся отцем Давидом, насправді є Юрієм Юрійовичем Пайдою.
Як повідомляє Zaхid.net, він був доцентом Харківського університету внутрішніх справ, а у 2019 році доцентом приватного Кам'янець-Подільського податкового інституту. Також про нього є інформація як про церковника різних конфесій, зокрема, УПЦ Московського патріархату.
Повідомлення Львівської архієпархії УГКЦ про те, що на Львівщині зафіксували діяльність невідомого чоловіка, який видає себе за священика УГКЦ, а натомість збирає інформацію про духовенство та впливових вірян, викликала значний резонанс та обговорення у соцмережах.
Зокрема, особу на фото, яке оприлюднила УГКЦ, впізнав архієпископ Помісної церкви Євстратій Зоря. У коментарях у соцмережах він повідомив, що зображений на фото чоловік – це Юрій Юрійович Пайда, в УПЦ КП 10 років тому був відомий як архімандрит Ювеналій. До того і після того змінював юрисдикції, був в УПЦ МП та УАПЦ. Згодом він залишив монаший чин та одружився.
За даними YouControl, чоловік на ім’я Юрій Юрійович Пайда з 2012 року є уповноваженою особою Свято-Георгіївської релігійної громади УПЦ (МП) у місті Кременчук на Полтавщині. У 2008 році був керівником Свято-Феодосіївського чоловічого ставропігійного монастиря у Києві УПЦ (ПЦУ), а перед тим керівником кількох сільських парафій УПЦ (МП) у Сумській області.
Окрім того, про Юрія Юрійовича Пайду є інформація як про науковця, автора наукових статей на юридичну та релігійну тематику. Зокрема, у 2018 році у «Правовому часописі Донбасу» опублікована його стаття як кандидата юридичних наук, доцента Харківського національного університету внутрішніх справ. Там також розміщене його фото, яке ідентичне з тим, що оприлюднила УГКЦ. У 2019 році Юрій Юрійович Пайда публікував іншу наукову статтю та брав участь у захисті наукових дисертацій як завідувач кафедри теорії та філософії права приватного вишу «Кам’янець-Подільський податковий інститут». Є інформація про нього як проректора цього приватного навчального закладу.
У СБУ Львівщини Zaxid.net повідомили, що наразі не отримували офіційної заяви від Львівської архієпархії УГКЦ, однак зазначили, що інформація про превдосвященика-шпигуна їх зацікавила.
«Інформація нас зацікавила. Тримаємо її на контролі». – повідомила речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська.
Нагадаємо, Львівська архиєпархія УГКЦ оприлюднила офіційне повідомлення із закликом до священників та парафіян бути дуже обережними у спілкуванні з людиною, яку нібито звати Давид.
«У нас виникли підозри, що ця людина може мати причетність до якихось спецслужб. Тому ми вирішили одразу цю інформацію оприлюднити», – заявив представник архієпархії.