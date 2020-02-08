Стало відомо, чим раніше займався викритий УГКЦ «псевдосвященик-шпигун» документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік, який діяв як священик УГКЦ, виявився колишнім доцентом та має зв'язок із Московським патріархатом

Інформація про так званого отця Давида зацікавила СБУ

Чоловік, який діяв на Львівщині під виглядом священика Українського греко-католицької церкви (УГКЦ ) і представлявся отцем Давидом, насправді є Юрієм Юрійовичем Пайдою.

Як повідомляє Zaхid.net, він був доцентом Харківського університету внутрішніх справ, а у 2019 році доцентом приватного Кам'янець-Подільського податкового інституту. Також про нього є інформація як про церковника різних конфесій, зокрема, УПЦ Московського патріархату.

Повідомлення Львівської архієпархії УГКЦ про те, що на Львівщині зафіксували діяльність невідомого чоловіка, який видає себе за священика УГКЦ, а натомість збирає інформацію про духовенство та впливових вірян, викликала значний резонанс та обговорення у соцмережах.

Зокрема, особу на фото, яке оприлюднила УГКЦ, впізнав архієпископ Помісної церкви Євстратій Зоря. У коментарях у соцмережах він повідомив, що зображений на фото чоловік – це Юрій Юрійович Пайда, в УПЦ КП 10 років тому був відомий як архімандрит Ювеналій. До того і після того змінював юрисдикції, був в УПЦ МП та УАПЦ. Згодом він залишив монаший чин та одружився.

За даними YouControl, чоловік на ім’я Юрій Юрійович Пайда з 2012 року є уповноваженою особою Свято-Георгіївської релігійної громади УПЦ (МП) у місті Кременчук на Полтавщині. У 2008 році був керівником Свято-Феодосіївського чоловічого ставропігійного монастиря у Києві УПЦ (ПЦУ), а перед тим керівником кількох сільських парафій УПЦ (МП) у Сумській області.

Окрім того, про Юрія Юрійовича Пайду є інформація як про науковця, автора наукових статей на юридичну та релігійну тематику. Зокрема, у 2018 році у «Правовому часописі Донбасу» опублікована його стаття як кандидата юридичних наук, доцента Харківського національного університету внутрішніх справ. Там також розміщене його фото, яке ідентичне з тим, що оприлюднила УГКЦ. У 2019 році Юрій Юрійович Пайда публікував іншу наукову статтю та брав участь у захисті наукових дисертацій як завідувач кафедри теорії та філософії права приватного вишу «Кам’янець-Подільський податковий інститут». Є інформація про нього як проректора цього приватного навчального закладу.

Скріншот наукових статей Юрія Пайди у «Правовому часописі Донбасу» за 2018 та 2019 рік

У СБУ Львівщини Zaxid.net повідомили, що наразі не отримували офіційної заяви від Львівської архієпархії УГКЦ, однак зазначили, що інформація про превдосвященика-шпигуна їх зацікавила.

«Інформація нас зацікавила. Тримаємо її на контролі». – повідомила речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська.

Нагадаємо, Львівська архиєпархія УГКЦ оприлюднила офіційне повідомлення із закликом до священників та парафіян бути дуже обережними у спілкуванні з людиною, яку нібито звати Давид.

«У нас виникли підозри, що ця людина може мати причетність до якихось спецслужб. Тому ми вирішили одразу цю інформацію оприлюднити», – заявив представник архієпархії.