УГКЦ заявила про діяльність на Львівщині ймовірного агента спецслужб під виглядом священика



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Чоловік, який представляється священником Давидом, не надав до курії жодних документів

Львівська архиєпархія УГКЦ оприлюднила офіційне повідомлення із закликом до священників та парафіян бути дуже обережними у спілкуванні з людиною, яку нібито звати Давид.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської архієпархії УГКЦ.

«Доводимо до відома священників і вірних Львівської архієпархії те, що на території Львівської архієпархії, особливо у парафіях сільських місцевостей, діє особа, яка перед вірними представляється священником на ім’я Давид. При цьому ця особа досконало володіє богословською термінологією та обізнана з персональними даними священників, архієреїв та відомих вірян Української греко-католицької церкви», – йдеться у повідомленні.

У Львівській архієпархії УГКЦ наголосили, що чоловік, який представляється священником Давидом, не надав до курії жодних документів, які б підтверджували його священство, та не отримував жодного дозволу на будь-яке служіння на території Львівської області.

Як розповів львівський священник УГКЦ Юстин Бойко, згаданий чоловік, який представляється священником, підміняв отців на сільських парафіях у Львівській області. Йому вдавалося входити у довіру, оскільки він представлявся приятелем архієреїв УГКЦ. За словами Бойка, цей чоловік досконало володіє богословською термінологією, він говорив гарні проповіді, але водночас збирав інформацію не тільки про духовенство, а й про впливових вірян – «займався диверсійною і розвідувальною роботою». Коли ж у керівництві Львівської архієпархії УГКЦ захотіли зустрітися з ним, його не знайшли. Через таку поведінку псевдосвященника Бойко припустив, що цей чоловік може бути агентом спецслужб.

«У нас виникли підозри, що ця людина може мати причетність до якихось спецслужб. Тому ми вирішили одразу цю інформацію оприлюднити», – цитує представника архієпархії Zaxid.net.

В інтересах яких спецслужб міг діяти цей псевдосвященник, в УГКЦ наразі не роблять припущень. Лише зазначають, що діяльність цього чоловіка на території Львівської архієпархії тривала близько двох останніх років.

«Він не був на жодній парафії стабільно, він кочував. Його діяльність викликала підозру, бо він досконало володів богословською термінологією, прекрасно говорив проповіді, але водночас поза церквою займався збиранням інформації не тільки про священника і духовенство, а й про вірян, про село, про впливових людей у селі. Так переїздив з села до села аж поки під час залагодження одного з конфліктів ми почали розуміти, що ми маємо справу з чимось, що не можна назвати церковною діяльністю», – сазав Бойко.

При цьому в УГКЦ відкидають версію про те, що цей чоловік представлявся священником з метою шахрайства.

«Якщо би це був шахрай, він би брав гроші, або обкручував грошима. Тут абсолютно не йшлося про гроші. Ця людина збирала інформацію, якщо так можна сказати, займалася диверсійною справою, роздмухувала конфлікти на парафіях. Ми довідалися про це після того, як нам почали скаржитися люди», – наголосив Юстин Бойко.

Він закликав священників та парафіян, які постраждали від дій цього чоловіка, звертатися до Львівської архиєпархії УГКЦ.