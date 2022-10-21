У Німеччині невідомі спалили гуртожиток для українських біженців

Ніхто з мешканців і співробітників гуртожитку не постраждав

Пожежа практично повністю знищила гуртожиток для українців, які втекли від війни в німецьку комуну Грос-Штремкендорф у землі Мекленбург – Передня Померанія. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Пожежа почалася ввечері 19 жовтня, ніхто із 14 мешканців та трьох співробітників гуртожитку не постраждав.

«Це жахлива новина. Людей, які знайшли у нас притулок від війни [президента Росії Володимира] Путіна, довелося рятувати від полум’я», – заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Поліція припускає, що причиною пожежі став підпал. Минулої суботи правоохоронці вже приїжджали до притулку для біженців через графіті зі свастикою, що з’явилося на вході. За даними поліції, поки невідомо, чи пов’язане графіті з пожежею.

«Якщо факт підпалу підтвердиться, то це буде нелюдський злочин, за який буде відповідальність з усією суворістю», – додала міністерка.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, за даними ООН, понад 14 мільйонів українців виїхали з країни. Близько семи мільйонів із них повернулися. Ще 7,7 млн людей залишаються в Європі. За розподілом біженців країнами ЄС на першому місці Польща (1,4 млн) та Німеччина (понад мільйон).

Як повідомлялося, німецькі урядовці закликають країну готуватися до нової можливої хвилі біженців із України. Кількість тих, хто тікає від війни, може перевищити масштаби міграційної кризи 2015 року.