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Окупанти вивозять дітей з інвалідністю з Херсонщини до Криму. Їхня подальша доля невідома – Єрмак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти вивозять дітей з інвалідністю з Херсонщини до Криму. Їхня подальша доля невідома – Єрмак
7 жовтня окупанти створили так звану бюджетну установу «Олешківський дитячий будинок-інтернат»
фото: armyinform

Єрмак: «Росія систематично викрадає та депортує наших людей»  

Рашисти примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області, до Криму. Зокрема вже вивезено 12 вихованців комунального закладу. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Станом на 22 жовтня до Криму було вивезено 12 вихованців комунального закладу. Ця інформація вже надійшла до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – розповів він.

За його словами, ще 7 жовтня окупанти створили так звану бюджетну установу «Олешківський дитячий будинок-інтернат» на базі майнового комплексу комунального закладу «Олешківський дитячий будинок-інтернат» та призначили нового «директора».

«Нам відомо, що на сьогодні в закладі перебувало 82 дитини, 40 з яких є паліативними. 12 дітей з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи віком від 8 до 18 років примусово перевезли до Клінічної психіатричної лікарні №5, яка знаходиться в селі Строгонівка Сімферопільського району АРК Крим», – зазначив Єрмак.

За словами голови Офісу президента, що буде далі з дітьми наразі невідомо. «Росія систематично викрадає та депортує наших людей, повторюючи гірші практики минулих злочинів проти українського народу. За такі дії має бути жорстка правова відповідь – це геноцид українців. Ми робимо все, щоб росіяни відповідали за це. І вони відповідатимуть на полі бою та перед міжнародним трибуналом, який обов‘язково буде», – запевнив Єрмак.

Нагадаємо, російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей

Теги: Крим росія окупанти геноцид діти Херсонщина викрадення будинок росіяни

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