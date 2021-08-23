З’явилось розпорядження уряду про призначення голови Бюро економічної безпеки

Вадим Мельник очолював Державну фіскальну службу з кінця 2020 року

Директором Бюро економічної безпеки України став колишній голова ДФС

Кабінет міністрів України офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки. Про це йдеться у розпорядженні уряду від 20 серпня 2021 року № 977-р.

«Призначити Мельника Вадима Івановича Директором Бюро економічної безпеки України строком на п’ять років», – ідеться в документі.

Іншим розпорядженням (№ 976-р) Мельника звільнено з посади голови ДФС.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Кабміні повідомили про призначення Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Зазначимо, що Мельник понад 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Очолював Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.

Раніше повідомлялось, що Комісія вибрала трьох кандидатів на посаду глави Бюро економічної безпеки.

Зазначимо, 6 серпня активісти намагалися зірвати початок тестування для конкурсу на директора Бюро економічної безпеки України. Так, одного з кандидатів – Василя Горбаля – облили «білою рідиною» і не впускали на конкурс.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

Також повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб.

Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.