  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Німеччині перекинувся автобус з чеськими туристами, багато постраждалих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чотири людини отримали серйозні травми - У Німеччині перекинувся автобус з чеськими туристами, багато постраждалих

    Чотири людини отримали серйозні травми

    Фото BR

    В автобусі перебувало 37 туристів

    Зранку в суботу в Німеччині розбився автобус з чеськими туристами, які поверталися з Італії до Чехії. Про це повідомляє Баварське радіо.

    Аварія сталася вранці на автомагістралі A93 у нижньобаварському районі Кельхайм, на південь від міста Регенсбург.

    Фото BR
    Фото BR

    Спочатку ЗМІ повідомляли, що в автобусі було 39 туристів, пізніше поліція уточнила, що в транспортному засобі їхали 37 людей. Постраждали в результаті аварії 14 осіб.

    Чотири людини отримали серйозні травми, ще двоє – середньої тяжкості, а вісім – з легкими ушкодженнями. Водій залишився неушкодженим.

    Баварське радіо повідомило, що за даними поліції, жоден інший транспортний засіб не брав участі у ДТП.

    Автобус перекинувся, коли виїжджав з автостради А93. Що стало причиною аварії, поки не з’ясовано.

    Нагадаємо, в ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула.

    Під Києвом у ДТП потрапила автівка з маленькою дитиною в салоні.

    На Сумщині прокурор на смерть збив бабусю і втік.

    Також на Київщині сталася смертельна аварія з підлітком за кермом.

    До слова, 13 серпня, в Одеській області сталася ДТП за участі поліцейського автомобіля внаслідок якої загинуло троє поліцейських, ще один – травмований. Поліцейські на службовому авто їхали у відрядження.

    Теги: ДТП Німеччина смерть водій аварія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Німеччині перекинувся автобус з чеськими туристами, багато постраждалих