У Німеччині перекинувся автобус з чеськими туристами, багато постраждалих
Чотири людини отримали серйозні травми
В автобусі перебувало 37 туристів
Зранку в суботу в Німеччині розбився автобус з чеськими туристами, які поверталися з Італії до Чехії. Про це повідомляє Баварське радіо.
Аварія сталася вранці на автомагістралі A93 у нижньобаварському районі Кельхайм, на південь від міста Регенсбург.
Спочатку ЗМІ повідомляли, що в автобусі було 39 туристів, пізніше поліція уточнила, що в транспортному засобі їхали 37 людей. Постраждали в результаті аварії 14 осіб.
Чотири людини отримали серйозні травми, ще двоє – середньої тяжкості, а вісім – з легкими ушкодженнями. Водій залишився неушкодженим.
Баварське радіо повідомило, що за даними поліції, жоден інший транспортний засіб не брав участі у ДТП.
Автобус перекинувся, коли виїжджав з автостради А93. Що стало причиною аварії, поки не з’ясовано.
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