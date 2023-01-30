Стартував обмін лампочок через «Дію». Покрокова інструкція

Якщо людина не забрала замовлення впродовж п'яти робочих днів, воно анулюється

«Укрпошта» обмінюватиме виключно справні лампи розжарювання

Із 30 січня в «Дії» українці можуть подати заяву про обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, а потім отримати їх в одному з відділень» Укрпошти». Про це повідмоляє Міністерство цифрової трансформації.

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«Нова послуга в застосунку «Дія»: обміняйте п'ять старих ламп розжарювання на п'ять енергоефективних LED-лампочок. Уряд запустив програму, щоб знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також – до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України.

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Для участі в програмі слід залишити заяву в застосунку «Дія», виконавши наступні кроки:

авторизуватись в застосунку;

обрати Послуги – Обмін лампочок;

вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажано отримати лампи;

зазначити тип та кількість світлодіодних ламп для отримання.

Обмін здійснюється за підтримки Європейського Союзу, який профінансував 30 млн LED-ламп. Ще п'ять мільйонів ламп надасть уряд Франції. Повну інформацію про програму обміну можна знайти за посиланням.

Якщо людина не забрала замовлення впродовж п'яти робочих днів, воно анулюється. При обміні в «Укрпошті» фіксуватимуть паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.

Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок «Дія», то вона має прийти до відділення «Укрпошти» з паспортом, ідентифікаційним кодом та лампами розжарювання не більше п’яти штук. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін. Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.

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Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька з отриманих діодних ламп не працюють, то в неї буде можливість замінити їх у відділенні «Укрпошти» на інші діодні лампи. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Без упаковки обмін не здійснюється.

«Укрпошта» обмінюватиме виключно справні лампи розжарювання.

Раніше повідомлялося, що 40% структури споживання електричної енергії в Україні становить населення, а заміна 50 млн. лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора, потужністю 1 МВт.