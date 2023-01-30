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Стартував обмін лампочок через «Дію». Покрокова інструкція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стартував обмін лампочок через «Дію». Покрокова інструкція
Якщо людина не забрала замовлення впродовж п'яти робочих днів, воно анулюється
фото ілюстративне

«Укрпошта» обмінюватиме виключно справні лампи розжарювання

Із 30 січня в «Дії» українці можуть подати заяву про обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, а потім отримати їх в одному з відділень» Укрпошти». Про це повідмоляє Міністерство цифрової трансформації.

«Нова послуга в застосунку «Дія»: обміняйте п'ять старих ламп розжарювання на п'ять енергоефективних LED-лампочок. Уряд запустив програму, щоб знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також – до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України.

Для участі в програмі слід залишити заяву в застосунку «Дія», виконавши наступні кроки:

  • авторизуватись в застосунку;
  • обрати Послуги – Обмін лампочок;
  • вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажано отримати лампи;
  • зазначити тип та кількість світлодіодних ламп для отримання.

Обмін здійснюється за підтримки Європейського Союзу, який профінансував 30 млн LED-ламп. Ще п'ять мільйонів ламп надасть уряд Франції. Повну інформацію про програму обміну можна знайти за посиланням.

Якщо людина не забрала замовлення впродовж п'яти робочих днів, воно анулюється. При обміні в «Укрпошті» фіксуватимуть паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.

Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок «Дія», то вона має прийти до відділення «Укрпошти» з паспортом, ідентифікаційним кодом та лампами розжарювання не більше п’яти штук. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін. Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.

Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька з отриманих діодних ламп не працюють, то в неї буде можливість замінити їх у відділенні «Укрпошти» на інші діодні лампи. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Без упаковки обмін не здійснюється. 

«Укрпошта» обмінюватиме виключно справні лампи розжарювання.

Раніше повідомлялося, що 40% структури споживання електричної енергії в Україні становить населення, а заміна 50 млн. лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора, потужністю 1 МВт.

Теги: електроенергія Укрпошта українці послуги

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