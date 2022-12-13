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Єврокомісія виділить €30 млн на закупівлю LED-ламп для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Єврокомісія виділить €30 млн на закупівлю LED-ламп для України
фото з відкритих джерел

Інші країни теж готові приєднатись до фінансування закупівлі таких ламп

Європейська комісія готова виділити Україні 30 млн євро, що покриє купівлю майже 30 мільйонів світлодіодних ламп (LED). Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час енергетичного «Рамштайну».

«Ми всі уважно вислухали президента Зеленського, який звернувся до міжнародної спільноти щодо надання 50 мільйонів LED-ламп для українських домівок. Вони важливі, тому що вони на 88% більш енергоефективні ніж старі лампочки. Це надзвичайне енергоощадження. 50 мільйонів LED-ламп, якщо їх встановлять, збережуть до 1 гігавату електроенергії, що дорівнює річному видобутку однієї АЕС», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, президентка Єврокомісії зазначила, що інші країни теж готові приєднатись до фінансування закупівлі таких ламп.

Єврокомісія виділить €30 млн на закупівлю LED-ламп для України фото 1

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Міжнародній конференції «Солідарність з українським народом», яка організована спільно Францією та Україною і зазначив, що практичним результатом цієї конференції могла би стати домовленість про фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України.

Теги: війна електроенергія Єврокомісія росія окупанти Україна

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