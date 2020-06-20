Стерненко розповів, що до нього вночі приходила одеська поліція «для роз’яснень»



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Стерненко запропонував правоохоронцям прийти з візитом вранці, але ті відмовилися

Після того як він викликав адвокатів поліціянти відповіли, що вони зачекають

Активіст Сергій Стерненко, який перебуває на цілодобовому домашньому арешті, сьогодні вночі зафіксував дивний візит правоохоронців. За його словами, вночі він відмовився відкривати одеським поліцейським двері до прибуття своїх адвокатів, але через 20 хв вони зникли і більше не з’являлися. Про це він розповів у Facebook.

«Вчора вночі, а саме о 23:22 на автомобілі з номером 6248, до мого будинку прибули працівники поліції, які в домофон повідомили що прибули з Одеси щоб роз’яснити мені, як треба відбувати домашній арешт. Я відповів, що вже ніч і їм варто було б прийти в інший час, а не коли я вже лягав спати. Тим паче що такий пізній візит «для роз’яснень» це неповага до людської гідності», – написав Стерненко.

За його словами, він запропонував правоохоронцям прийти з візитом вранці, але ті відмовилися. Тоді він попросив зачекати до появи його адвокатів. Проте, на час прибуття адвокатів, десь через 15-20 хв, поліції на місці вже не було.

«Люди, які представились працівниками поліції, кудись зникли. Зранку теж ніхто не приходив. Якісь вони дивні», – написав Стерненко.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

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