Розкрито результати судово-психіатричної експертизи актора Єфремова



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Актора оглянули психолог, психіатр і невролог

Медики не стали відправляти актора в стаціонар, а відразу видали висновок

В одній з лікарень Москви завершилася судово-психіатрична експертиза актора Михайла Єфремова. Артиста, який влаштував смертельну ДТП – визнали осудним. Результати експертизи в суботу, 20 червня, розкрив Telegram-канал Mash.

За даними каналу, актора оглянули психолог, психіатр і невролог. Він чемно відповідав на всі запитання фахівців. Зокрема, артист розповів, що перебував у депресивному стані, мав наркотичну та алкогольну залежність, а також розповів про регулярні загули. Крім того, Єфремов повідомив, що практично не пам’ятає, що сталося в ніч, коли він здійснив смертельне ДТП. Медики не стали відправляти актора в стаціонар, а відразу видали висновок.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

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