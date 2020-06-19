Венедіктова пояснила, чому анонсувала підозру Стерненку



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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова

Ірина Венедіктова уточнила, що напрямок справи Стерненка веде у Офісі генерального прокурора її заступник Олексій Симоненко

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що робила публічні заяви у справі щодо активіста Сергія Стерненка, виходячи з інформації, яку отримувала від своїх заступників.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Я можу приходити, заслуховувати справи, дивитися матеріали справи, безперечно. Але основні посили, меседжі, і як буде відбуватися, це — заступники. Вони формують вертикалі, уявлення про резонансні, актуальні, наповнені справи. Про діяльність прокурорів різних рівнів мені доносять не прокурор, який веде справу, а заступник прокурора. І той заступник прокурора, який на той час був куратором цієї вертикалі, який відповідав за неї (справи Стерненка — ред.), мені повідомив, що в цій справі, виходячи з експертиз, може бути так. У мене немає підстав не довіряти своїм заступникам, ні колишнім, ні сьогоднішнім», - сказала генпрокурорка.

Говорячи про слова прокурора Андрія Радіонова, який, за даними ЗМІ, відмовився підписувати підозру Стеренку, Венедіктова сказала, що «я не можу коментувати коментарі прокурорів».

«У нас прокурори є незалежними за законом, і я дуже хочу, щоб вони були незалежними і де-факто. Тому якщо прокурор Радіонов робить такі заяви — це його заяви», - зазначила Венедіктова.

Генпрокурорка також уточнила, що напрямок справи Стерненка веде у Офісі генерального прокурора її заступник Олексій Симоненко.

«Ніхто ні на кого не впливає. Якщо є експертиза, якщо слідчі СБУ побачили докази, прокурори це як процесуальні керівники, підтвердили і пішли до суду, публічне обвинувачення вже підтримують прокурори», – зазначила генпрокурорка.

Як відомо, 7 квітня Венедіктова в інтерв'ю, заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому разі.

Нагадаємо, 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Згодом Суд дозволив Стерненку відбувати домашній арешт у Києві

Стерненко після обрання йому запобіжного заходу вирішив навідати генерального прокурора Ірину Венедіктову, яку він вважає замовницею його кримінального переслідування.