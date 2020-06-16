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    Суд дозволив Стерненку відбувати домашній арешт у Києві

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    Сергій Стерненко&nbsp;<span>проводитиме домашній арешт за місцем фактичного проживання у Києві</span> - Суд дозволив Стерненку відбувати домашній арешт у Києві
    Сергій Стерненко проводитиме домашній арешт за місцем фактичного проживання у Києві

    Суд змінив адресу домашнього арешту активіста

    Шевченківський районний суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо зміни адреси для відбування цілодобового домашнього арешту активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві.

    Так, суддя змінила адресу для цілодобового домашнього арешту Стерненку - з військової частини в Одесі, де він зареєстрований, на місце фактичного проживання у Києві.

    Нагадаємо, 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

    «Цю ухвалу неможливо виконати», - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою». Тому сьогодні рішення щодо адреси домашнього арешту було переглянуто в суді.

    Стерненко після обрання йому запобіжного заходу вирішив навідати генерального прокурора Ірину Венедіктову, яку він вважає замовницею його кримінального переслідування.

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