Стежте за язиком: за які висловлювання в інтернеті можуть покарати

Є різні види відповідальності за «мову ворожнечі»

За висловлювання, в тому числі і в інтернеті, можна понести адміністративну або навіть кримінальну відповідальність. У законі України «Про інформацію» визначено фрази, за які можна отримати покарання. Про те, яка відповідальність загрожує за окремі висловлювання і що таке, розповіла юристка Олена Іпатенко в ефірі «Українського радіо».

Вона уточнила, що, згідно з визначенням з Кембриджського словника, «мовою ворожнечі» називають публічну промову, в якій виражається ненависть або заохочується насильство по відношенню до особи або групи осіб на підставі раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації. Разом з тим, ані в українському, ані в міжнародному законодавстві немає єдиного тлумачення цього поняття.

В Україні висловлювання регламентуються кількома законами: «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення».

Дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність можна понести за:

заклики до повалення конституційного ладу

заклики до порушення територіальної цілісності України

пропаганду війни, насильства, жорстокості

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі

заклики до вчинення терористичних актів

посягання на права і свободи людини

Кримінальна відповідальність загрожує за:

публічні заклики до захоплення державної влади

заклики до зміни території або державного кордону України

заклики до вчинення терористичного акту

порушення рівноправності громадян в зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, расовою або національною приналежністю, інвалідністю та інше

публічні заклики до погромів, знищення майна, захоплення будівель

розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість

публічні заклики до розв'язування воєнного конфлікту

пропаганду комуністичного і нацистського тоталітарних режимів

За дискримінаційні висловлювання будь-якого роду винуватець несе цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність за ст. 161 Кримінального кодексу України.

Які можливі покарання:

штраф в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів

обмеження волі строком на п’яти років

позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.







