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    Стежте за язиком: за які висловлювання в інтернеті можуть покарати

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    Будьте уважні, коментуючи щось в мережі - Стежте за язиком: за які висловлювання в інтернеті можуть покарати
    Будьте уважні, коментуючи щось в мережі
    Фото з відкритих джерел

    Є різні види відповідальності за «мову ворожнечі»

    За висловлювання, в тому числі і в інтернеті, можна понести адміністративну або навіть кримінальну відповідальність. У законі України «Про інформацію» визначено фрази, за які можна отримати покарання. Про те, яка відповідальність загрожує за окремі висловлювання і що таке, розповіла юристка Олена Іпатенко в ефірі «Українського радіо».

    Вона уточнила, що, згідно з визначенням з Кембриджського словника, «мовою ворожнечі» називають публічну промову, в якій виражається ненависть або заохочується насильство по відношенню до особи або групи осіб на підставі раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації. Разом з тим, ані в українському, ані в міжнародному законодавстві немає єдиного тлумачення цього поняття.

    В Україні висловлювання регламентуються кількома законами: «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення».

    Дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність можна понести за:

    • заклики до повалення конституційного ладу
    • заклики до порушення територіальної цілісності України
    • пропаганду війни, насильства, жорстокості
    • розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі
    • заклики до вчинення терористичних актів
    • посягання на права і свободи людини

    Кримінальна відповідальність загрожує за:

    • публічні заклики до захоплення державної влади
    • заклики до зміни території або державного кордону України
    • заклики до вчинення терористичного акту
    • порушення рівноправності громадян в зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, расовою або національною приналежністю, інвалідністю та інше
    • публічні заклики до погромів, знищення майна, захоплення будівель
    • розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість
    • публічні заклики до розв'язування воєнного конфлікту
    • пропаганду комуністичного і нацистського тоталітарних режимів

    За дискримінаційні висловлювання будь-якого роду винуватець несе цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність за ст. 161 Кримінального кодексу України.

    Які можливі покарання:

    • штраф в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів
    • обмеження волі строком на п’яти років
    • позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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    Теги: телебачення радіо мова штраф
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    Стежте за язиком: за які висловлювання в інтернеті можуть покарати