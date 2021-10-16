Стежте за язиком: за які висловлювання в інтернеті можуть покарати
Є різні види відповідальності за «мову ворожнечі»
За висловлювання, в тому числі і в інтернеті, можна понести адміністративну або навіть кримінальну відповідальність. У законі України «Про інформацію» визначено фрази, за які можна отримати покарання. Про те, яка відповідальність загрожує за окремі висловлювання і що таке, розповіла юристка Олена Іпатенко в ефірі «Українського радіо».
Вона уточнила, що, згідно з визначенням з Кембриджського словника, «мовою ворожнечі» називають публічну промову, в якій виражається ненависть або заохочується насильство по відношенню до особи або групи осіб на підставі раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації. Разом з тим, ані в українському, ані в міжнародному законодавстві немає єдиного тлумачення цього поняття.
В Україні висловлювання регламентуються кількома законами: «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення».
Дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність можна понести за:
- заклики до повалення конституційного ладу
- заклики до порушення територіальної цілісності України
- пропаганду війни, насильства, жорстокості
- розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі
- заклики до вчинення терористичних актів
- посягання на права і свободи людини
Кримінальна відповідальність загрожує за:
- публічні заклики до захоплення державної влади
- заклики до зміни території або державного кордону України
- заклики до вчинення терористичного акту
- порушення рівноправності громадян в зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, расовою або національною приналежністю, інвалідністю та інше
- публічні заклики до погромів, знищення майна, захоплення будівель
- розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість
- публічні заклики до розв'язування воєнного конфлікту
- пропаганду комуністичного і нацистського тоталітарних режимів
За дискримінаційні висловлювання будь-якого роду винуватець несе цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність за ст. 161 Кримінального кодексу України.
Які можливі покарання:
- штраф в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів
- обмеження волі строком на п’яти років
- позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.