До 6 тисяч штрафу. Рада зробила крок до посилення покарання за пожежі

Зараз за порушення вимог пожежної безпеки громадяни сплачують до 119 гривень штрафу

Зараз за порушення вимог пожежної безпеки громадяни сплачують до 119 гривень штрафу

Зараз за порушення вимог пожежної безпеки громадяни сплачують до 119 гривень штрафу

Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3755

В Україні штрафи за порушення пожежної безпеки хочуть збільшити до майже 6 тисяч гривень. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3755. За документ проголосували 324 нардепи.

.#Рада9 прийняла за основу #ЗП3755 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж» https://t.co/ICDKLvozLM pic.twitter.com/0m2gRvmWsV — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 16, 2020

За порушення вимог із питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергообладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електроенергії хочуть карати попередженням або штрафом для громадян і працівників від 1 700 до 3 400 гривень, а для посадових осіб – від 3 400 до 5 100 гривень. Зараз штрафи за такі порушення становлять від 17 до 170 гривень.

Порушення встановлених на залізничному, морському й річковому транспорті правил пожежної безпеки для громадян загрожуватиме штрафом від 1 700 до 3 400 гривень, для посадовців – від 3 400 до 5 100 гривень.

А за таке порушення на повітряному транспорті штрафи хочуть встановити на рівні від 2 550 до 4 250 гривень для громадян, та від 4 250 до 5 950 гривень – для посадовців.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожтехніки та засобів пожежогасіння не за призначенням може загрожувати попередженням або штрафом для громадян від 1 700 до 3 400 гривень і для посадовців – від 3 400 до 5 100 гривень.

Зараз ці порушення караються попередженням або накладенням штрафу на громадян від 8,5 до 119 гривень і на посадовців – від 34 до 170 гривень.

За останній тиждень Україну сколихнула низка пожеж.

У вівторок, 15 грудня, пізно ввечері сталася пожежа в адмінбудівлі на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Святошинському районі столиці 14 грудня сталося загорання у будівлі ДП «Електронмаш» у с. Петропавлівська Борщагівка на вул. Великій Кільцевій.

На Зміївській ТЕС у Харківській області у ніч на неділю, 13 грудня, сталася пожежа. У Конотопському районі Сумської області 11 грудня загорілася птахофабрика.