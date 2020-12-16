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    До 6 тисяч штрафу. Рада зробила крок до посилення покарання за пожежі

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    <span id="docs-internal-guid-210bdc00-7fff-cc6e-c280-3921a0479c4b"><span>Зараз за порушення&nbsp;<span>вимог пожежної безпеки&nbsp;</span>громадяни сплачують до 119 гривень штрафу</span></span> - До 6 тисяч штрафу. Рада зробила крок до посилення покарання за пожежі
    Зараз за порушення вимог пожежної безпеки громадяни сплачують до 119 гривень штрафу
    Фото: ДСНС України

    Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3755

    В Україні штрафи за порушення пожежної безпеки хочуть збільшити до майже 6 тисяч гривень. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3755. За документ проголосували 324 нардепи.

    За порушення вимог із питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергообладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електроенергії хочуть карати попередженням або штрафом для громадян і працівників від 1 700 до 3 400 гривень, а для посадових осіб – від 3 400 до 5 100 гривень. Зараз штрафи за такі порушення становлять від 17 до 170 гривень.

    Порушення встановлених на залізничному, морському й річковому транспорті правил пожежної безпеки для громадян загрожуватиме штрафом від 1 700 до 3 400 гривень, для посадовців – від 3 400 до 5 100 гривень.

    А за таке порушення на повітряному транспорті штрафи хочуть встановити на рівні від 2 550 до 4 250 гривень для громадян, та від 4 250 до 5 950 гривень – для посадовців.

    За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожтехніки та засобів пожежогасіння не за призначенням може загрожувати попередженням або штрафом для громадян від 1 700 до 3 400 гривень і для посадовців – від 3 400 до 5 100 гривень.

    Зараз ці порушення караються попередженням або накладенням штрафу на громадян від 8,5 до 119 гривень і на посадовців – від 34 до 170 гривень.

    За останній тиждень Україну сколихнула низка пожеж. 

    У вівторок, 15 грудня, пізно ввечері сталася пожежа в адмінбудівлі на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Святошинському районі столиці 14 грудня сталося загорання у будівлі ДП «Електронмаш» у с. Петропавлівська Борщагівка на вул. Великій Кільцевій.

    На Зміївській ТЕС у Харківській області у ніч на неділю, 13 грудня, сталася пожежа. У Конотопському районі Сумської області 11 грудня загорілася птахофабрика. 

    Теги: штраф
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