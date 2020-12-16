До 6 тисяч штрафу. Рада зробила крок до посилення покарання за пожежі
Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3755
В Україні штрафи за порушення пожежної безпеки хочуть збільшити до майже 6 тисяч гривень. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3755. За документ проголосували 324 нардепи.
.#Рада9 прийняла за основу #ЗП3755 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж» https://t.co/ICDKLvozLM pic.twitter.com/0m2gRvmWsV— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 16, 2020
За порушення вимог із питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергообладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електроенергії хочуть карати попередженням або штрафом для громадян і працівників від 1 700 до 3 400 гривень, а для посадових осіб – від 3 400 до 5 100 гривень. Зараз штрафи за такі порушення становлять від 17 до 170 гривень.
Порушення встановлених на залізничному, морському й річковому транспорті правил пожежної безпеки для громадян загрожуватиме штрафом від 1 700 до 3 400 гривень, для посадовців – від 3 400 до 5 100 гривень.
А за таке порушення на повітряному транспорті штрафи хочуть встановити на рівні від 2 550 до 4 250 гривень для громадян, та від 4 250 до 5 950 гривень – для посадовців.
За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожтехніки та засобів пожежогасіння не за призначенням може загрожувати попередженням або штрафом для громадян від 1 700 до 3 400 гривень і для посадовців – від 3 400 до 5 100 гривень.
Зараз ці порушення караються попередженням або накладенням штрафу на громадян від 8,5 до 119 гривень і на посадовців – від 34 до 170 гривень.
За останній тиждень Україну сколихнула низка пожеж.
У вівторок, 15 грудня, пізно ввечері сталася пожежа в адмінбудівлі на проспекті Академіка Палладіна 46/2 у Святошинському районі столиці 14 грудня сталося загорання у будівлі ДП «Електронмаш» у с. Петропавлівська Борщагівка на вул. Великій Кільцевій.
На Зміївській ТЕС у Харківській області у ніч на неділю, 13 грудня, сталася пожежа. У Конотопському районі Сумської області 11 грудня загорілася птахофабрика.