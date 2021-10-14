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    Влада Білорусі ввела кримінальну відповідальність для читачів опозиційних Telegram-каналів

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    У списку визнаних &laquo;екстремістськими&raquo; каналів є не тільки опозиційні групи, але і медіа - Влада Білорусі ввела кримінальну відповідальність для читачів опозиційних Telegram-каналів
    У списку визнаних «екстремістськими» каналів є не тільки опозиційні групи, але і медіа
    Фото з відкритих джерел

    Максимальне покарання – до семи років позбавлення волі

    У Білорусі почнуть карати за підписку на опозиційні Telegram-канали. Там запровадили кримінальну відповідальність за те, що людина є читачем чатів та каналів, які визнані «екстремістськими». Про це повідомило Головне управління міністерства боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

    Зазначається, що значна частина каналів, визнаних судами в країні екстремістськими, належить опозиції.

    Силовики пов’язують свої нові можливості з ухваленою 12 жовтня постановою білоруського уряду «Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму». У МВС заявили, що документ дозволяє їм визнати групи в месенджерах і соціальних мережах незареєстрованими групами громадян, які здійснюють екстремістську діяльність.

    Таким людям загрожує максимальне покарання до семи років позбавлення волі, заявили у відомстві.

    У списку визнаних «екстремістськими» каналів є не тільки опозиційні групи, але і медіа. У жовтні 2020 року суд у Мінську визнав екстремістським Telegram-канал Nexta, на який підписані майже 990 тисяч людей. У серпні аналогічні дії вжиті проти каналів закритого владою новинного порталу Tut.by і запущеного його колишніми співробітниками нового видання Zerkalo.io.

    Нагадаємо, Європейський парламент прийняв резолюцію щодо Білорусі, в якій закликав Європейський союз ввести нові обмеження проти ряду галузей країни і почати кримінальне переслідування президента Олександра Лукашенка.

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    Теги: Білорусь МВС суд влада
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    Влада Білорусі ввела кримінальну відповідальність для читачів опозиційних Telegram-каналів