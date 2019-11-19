Мережа Т2 не буде кодувати свій сигнал в ефірі



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У 2020 році в мережі Т2, на додаток до 32 безкоштовних каналів, запланований пакет з 24 платних пізнавальних каналів

Найбільші українські медіа-групи заявили про плани з 20 січня 2020 року закодувати свої програми на супутнику і їх безкоштовний перегляд стане неможливим.

Це кодування не вплине на телеглядачів цифрової мережі Т2. Вони і надалі будуть мати можливість безкоштовно дивитися 32 канали, як це і передбачено ліцензійними умовами компанії, затвердженими Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

У 2020 році в мережі Т2, на додаток до 32 безкоштовних каналів, запланований пакет з 24 платних пізнавальних каналів. Телеглядачі будуть самостійно вирішувати, чи треба їм користуватися додатковою опцією.

Прес-служба ТОВ «Зеонбуд»