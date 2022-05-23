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    Стихне вітер та потеплішає: прогноз погоди на 23 травня

    Протягом дня температура повітря становитиме +14+18 градусів - Стихне вітер та потеплішає: прогноз погоди на 23 травня
    Протягом дня температура повітря становитиме +14+18 градусів
    фото з відкритих джерел

    В Україні 23 травня мінлива хмарність

    У понеділок, 23 травня, в Україні без істотних опадів. Вдень прогріє до 19°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    У понеділок вітер в Україні стихне. Буде північним, 5-10 метрів за секунду.

    23-го травня також і потепліє, протягом дня температура повітря становитиме +14+18 градусів. Надалі, по тижню, потепління зміцніє.

    У столичному регіоні сьогодні мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 14-19°. По Києву вночі 6-8°, вдень 15-17°.

    За даними синоптиків, 24-25 травня в Україні також мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 25 травня у більшості західних областей короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура 24 травня вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень 15-20°, у західних областях до 24°; 25 травня вночі 6-11°, на Закарпатті до 14°, вдень 19-24°, у західних областях 23-28°.

    У столиці та на Київщині 24-25 травня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області 24 травня вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°; 25 травня вночі 6-11°, вдень 20-24°. По Києву 24 травня вночі 6-8° тепла, вдень 18-20°; 25 травня вночі близько 10°, вдень 22-24°.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Україна повітря вітер окупація дощ #stoprussia
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    Стихне вітер та потеплішає: прогноз погоди на 23 травня