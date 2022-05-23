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    «Ви не самотні»: Джонсон написав листа українським дітям

    Борис Джонсон написав відкритий лист українським дітям - «Ви не самотні»: Джонсон написав листа українським дітям
    Борис Джонсон написав відкритий лист українським дітям
    фото з відкритих джерел

    Прем'єр зазначив, що у дітей є «мільйони друзів по всьому світу», в тому числі у Великій Британії

    Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон написав листа українським дітям і запевнив їх, що вони не самотні. Його публікує CBN.

    Прем'єр-міністр написав, що йому було «дуже сумно» побачити, що на вулицях Києва не було дітей і підлітків.

    «Коли ваш президент показав мені Київ минулого місяця, відсутність дітей та молоді на вулицях і в парках дуже засмутила мене. Після вторгнення багато хто з вас був змушений покинути свої будинки. Ви залишили сім'ю, друзів, домашніх тварин, іграшки і все, що знайоме, шукаєте притулку на станціях метро, у віддалених містах і навіть в інших країнах. Я не можу собі уявити, наскільки важким повинен був бути цей рік для вас», – написав він.

    Джонсон сказав, що діти повинні пишатися своєю країною, своїми батьками, своїми сім'ями, своїми солдатами і найбільше – собою.

    «Багато з вас бачили або пережили те, свідком чого не повинна бути жодна дитина. Однак кожного дня українські діти вчать усіх нас тому, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи. Я не можу придумати кращого прикладу для наслідування для дітей і дорослих у всьому світі», – зазначив він.

    Також прем'єр додав, що у дітей є «мільйони друзів по всьому світу», в тому числі у Великій Британії.

    «Ми майоримо українські прапори над нашими будинками, офісами, церквами, магазинами і дитячими майданчиками, навіть над моїм власним дахом на Даунінг-стріт, де вікна заповнені соняшниками, намальованими британськими дітьми. Наші молоді люди малюють ваш прапор у своїх класах і роблять сині і жовті браслети на підтримку вашої країни», – йдеться в листі.

    Джонсон підкреслив, що вірить, що Україна виграє цю війну.

    «Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися в свої будинки, в свої школи, в свої сім'ї. І що б не сталося, скільки б часу це не зайняло, ми у Великобританії ніколи вас не забудемо і завжди будемо пишатися тим, що можемо називати вас своїми друзями», – зазначив він.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у неділю, 22 травня.

    Розмова лідерів України та Британії була другою за тиждень. 19 травня вони обговорили надання додаткової військової допомоги Києву. Джонсон сказав Зеленському, що вона включатиме далекобійну артилерію, безпілотники та протикорабельні ракети.

    Теги: росія окупанти Київ діти війна Україна президент окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    «Ви не самотні»: Джонсон написав листа українським дітям