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Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
Через протести на кордоні утворилися величезні черги
фото ілюстративне

Офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони

Польські перевізники і надалі блокують три пункти пропуску «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Наша позиція однозначна: блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи «Шляхи солідарності». Перебуваємо у постійній комунікації з нашим Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію», – йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони.

«З інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи «Шлях», – зазначають в міністерстві.

У відомстві зазначили, що за наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів, Україна відкрита до конструктивного діалогу.

«Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані. Хочемо запевнити перевізників та експортерів: команда цілодобово працює над пошуком рішень, щоб якомога швидше розблокувати пункти пропуску», – додали в Мінінфраструктури.

Раніше повідомлялося, що акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року

Теги: кордон Польща Україна

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