Страйк на кордоні: посол Зварич звернувся до польських перевізників

Василь Зварич: «Блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів між Україною та Польщею – це болючий удар у спину Україні, яка страждає від російської агресії»

Польські перевізники мають припинити блокувати дорогу поблизу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Таке рішення - це удар у спину. Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич у Twitter.

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Посол України закликав польських перевізників припинити блокаду кордону

«Блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів між Україною та Польщею в Гребенному, Дорогуську, Корчові – це болючий удар у спину Україні, яка страждає від російської агресії. Під загрозою опиняються коридори солідарності між Україною та ЄС. Ми закликаємо до припинення блокади кордону», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, через страйк, які сьогодні, 6 листопада, розпочали польські перевізники, ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі. Як зазначається, після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене». Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

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Раніше повідомлялося, що робота митного поста «Ягодин» Волинської митниці паралізована. 6 листопада 2023 року о 13:20 за київським часом розпочалася акція протесту польських перевізників. За оперативною інформацією з Дорогуська, основні вимоги її організаторів – у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого «транспортного безвізу» для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить із України. За попередньою інформацією, відсьогодні протестувальники пропускатимуть на годину по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках.