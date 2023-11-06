Страйк польських перевізників: Держприкордонслужба повідомила деталі

Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд

Через страйк, які сьогодні, 6 листопада, розпочали польські перевізники, ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

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Як зазначається, після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене». Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

«Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо. Просимо громадян врахувати цю інформацію», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що робота митного поста «Ягодин» Волинської митниці паралізована. 6 листопада 2023 року о 13:20 за київським часом розпочалася акція протесту польських перевізників. За оперативною інформацією з Дорогуська, основні вимоги її організаторів – у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого «транспортного безвізу» для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить із України. За попередньою інформацією, відсьогодні протестувальники пропускатимуть на годину по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках.