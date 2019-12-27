Страви від шеф-кухаря: як зробити смачним та корисним новорічний стіл



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Шеф-кухар Андрій Дромов поділиться оригінальним рецептом гарячої закуски - ароматного рулету з індички з пряним свинячим фаршем, загорнутого в свинячу грудинку

У неділю, 29 грудня, о 09:00 на «Інтері» в новому випуску «Готуємо разом» буде панувати святкова атмосфера, адже шеф-кухар Андрій Дромов і ведучий Андрій Доманський розкажуть, як зробити зустріч 2020 року смачною і незабутньою!

«Весь світ вже поринув у всенародні веселощі і відчуття радості, - каже Андрій Доманський. - Це час, коли і старі й малі починають вірити в диво, чекати подарунки та здійснення найзаповітніших бажань». А ось гастрономічні бажання телеглядачів буде традиційно втілювати в реальність шеф-кухар Андрій Дромов - у випуску «Готуємо разом», який присвячений новорічним стравам.

В якості холодної закуски в цьому році шеф-кухар запропонує глядачам рецепт найніжнішого терріна з сьомги з крабовими паличками і крем-сиром. Блюдо дуже смачне і нехитре, але, щоб правильно його приготувати, потрібно стежити за тим, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури і желатин не застигав.

«Террін відноситься до класики французької кухні і є чимось середнім між запіканкою і паштетом, - розповідає Андрій Дромов. - Варіантів приготування терріна безліч, деякі з них ми готували в нашій програмі - глядачі можуть переглянути минулі випуски «Готуємо разом» на YouTube і вибрати, який саме з рецептів до душі».

Також шеф-кухар поділиться оригінальним рецептом гарячої закуски - ароматного рулету з індички з пряним свинячим фаршем, загорнутого в свинячу грудинку. А в якості основного блюда він запропонує приготувати соковитий запечений маринований свинячий окіст в журавлиній глазурі.

А Андрій Доманський в новому випуску розповість, яких правил зустрічі Нового року дотримуватися, щоб 2020-й був успішним і багатим на нові враження. Чому обов'язково потрібно відзначати у великій компанії, накривати на стіл велику кількість страв і практично підходити до вибору подарунків близьким?

Не пропустіть новорічний випуск кулінарного проекту «Готуємо разом» - у неділю, 29 грудня, о 09:00 на «Інтері»!