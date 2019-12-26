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    Хто створюватиме киянам святковий настрій у новорічну ніч на Софійській площі

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    Хто створюватиме киянам святковий настрій у новорічну ніч на Софійській площі

    У новорічну ніч на Софійській площі відбудеться концерт

    На Софійській площі у Києві вже все готово до святкування Нового року. Більш як 20-метрова прикрашена ялинка, яскраві гірлянди, колоритні фігури Лускунчика і українських козаків, різноманітні атракціони, тематичні Королівства подарунків, смаку, розваг, між якими курсує казковий різдвяний експрес – все це чекає на киян.

    Приводом зустріти Новий рік на Софії є й можливість почути улюблених українських виконавців.

    Так, 31 грудня із 21:00 святковий настрій створюватимуть:

    • Руслана, 
    • танц-театр «Життя», 
    • Назар Савко,
    • Державний симфонічний оркестр Kyiv Fantastic Orchestra, 
    • гурт «Мандри».

    Приїхати до Софійської площі можна буде навіть після 24:00, адже у новорічну ніч столичний метрополітен і наземний пасажирський транспорт працюватимуть довше. Так, роботу метрополітену буде продовжено на 3 години, а наземний громадський транспорт працюватиме ще довше.

    Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

    Нагадаємо, що кияни і гості столиці у грудні-січні можуть відвідувати різноманітні активні та культурно-розважальні святкові події. Широкий діапазон різноманітних зимових розваг і культурно-мистецьких подій заплановано і в районах. КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.

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