Хто створюватиме киянам святковий настрій у новорічну ніч на Софійській площі



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У новорічну ніч на Софійській площі відбудеться концерт

На Софійській площі у Києві вже все готово до святкування Нового року. Більш як 20-метрова прикрашена ялинка, яскраві гірлянди, колоритні фігури Лускунчика і українських козаків, різноманітні атракціони, тематичні Королівства подарунків, смаку, розваг, між якими курсує казковий різдвяний експрес – все це чекає на киян.

Приводом зустріти Новий рік на Софії є й можливість почути улюблених українських виконавців.

Так, 31 грудня із 21:00 святковий настрій створюватимуть:

Руслана,

танц-театр «Життя»,

Назар Савко,

Державний симфонічний оркестр Kyiv Fantastic Orchestra,

гурт «Мандри».

Приїхати до Софійської площі можна буде навіть після 24:00, адже у новорічну ніч столичний метрополітен і наземний пасажирський транспорт працюватимуть довше. Так, роботу метрополітену буде продовжено на 3 години, а наземний громадський транспорт працюватиме ще довше.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, що кияни і гості столиці у грудні-січні можуть відвідувати різноманітні активні та культурно-розважальні святкові події. Широкий діапазон різноманітних зимових розваг і культурно-мистецьких подій заплановано і в районах. КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.