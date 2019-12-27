Розклад роботи громадського транспорту Вінниці у новорічну ніч
Вінничан у новорічну ніч кататимуть безкоштовно
Громадський транспорт у Вінниці працюватиме протягом новорічної ночі. На маршрут вийдуть 7 тролейбусів, 4 трамваї та один муніципальний автобус. Проїзд традиційно - безкоштовний.
Графік відправлення транспорту з кінцевих зупинок в новорічну ніч наступний.
Тролейбуси
Тролейбус маршруту №2 «Меморіал Визволення – Чехова (до вул. Лугової)»:
- Меморіал Визволення: 23:30, 0:50, 2:10, 3:32.
- Вул. Лугова: 0:10, 1:30, 2:50, 4:10, 4;45.
Тролейбус маршруту №3 «Вишенька – ВПЗ»:
- Вишенька: 23:27, 0:57, 1:55, 2:30, 3:25, 4:00, 5:30.
- ВПЗ: 0:12, 1:10, 1:45, 2:40, 3:15, 4:21 (до вул. Князів Коріатовичів), 4:45, 5:00.
Тролейбус маршрут №5 «Вишенька – Залізничний вокзал»:
- Вишенька: 23:28, 0:39, 1:20, 1:52, 2:27, 3:05, 3:40, 4:20, 4:55.
- Залізничний вокзал: 0:03, 1:16, 1:51, 2:29, 3:04, 3:42, 4:17, 4:58, 5:32.
Тролейбус маршруту №10 «Вишенька – Чехова»:
- Вишенька: 2:00, 3:25, 4:43.
- Чехова: 1:20, 2:45, 4:06, 5:24.
Тролейбус маршруту №12 «Аграрний університет – Чехова»:
- Аграрний університет: 0:01, 1:20, 2:38, 3:57 (до вул. Лугової).
- Чехова: 23:24, 0:42, 2:01, 3:19, 4:35 (до вул. Лугової).
Трамваї
Трамвай маршруту №1 «Електромережа – Залізничний вокзал»:
- Залізничний вокзал: 23:26, 0:10, 0:50, 1:34, 2:14, 3:02, 3:38, 4:18, 5:36.
- Електромережа: 0:12, 0:56, 1:36, 2:20, 3:00, 3:40, 4:25, 4:58.
Трамвай маршруту №4 «Залізничний вокзал – Барське шосе»:
- Залізничний вокзал: 0:30, 1:26, 1:54, 2:58, 3:18, 4:20, 5:00.
- Барське шосе: 23:48, 0:25, 1:22, 2:12, 2:36, 3:42, 4:18, 4:59, 5:41.
Автобуси
Автобус маршруту №21 «Вишенька – Педколедж»:
- Вишенька: 23:00, 0:40, 2:00, 3:20, 4:40 (в гараж).
- Педколедж: 24:00, 1:20, 2:40, 4:00.
Джерело: Vinbazar