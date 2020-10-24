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    Суспільство

    Студента, який осквернив пам’ятник Героям Небесної сотні, відрахували з університету, – Геращенко

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    <p>&laquo;Студент Борисенко відрахований з університету&raquo; &ndash; Геращенко</p> - Студента, який осквернив пам’ятник Героям Небесної сотні, відрахували з університету, – Геращенко

    «Студент Борисенко відрахований з університету» – Геращенко

    Наказом ректора Державного університету телекомунікацій Володимира Толубка студент відрахований з університету

    Студент Іларіон Борисенко, який осквернив пам’ятник Героям Небесної сотні в Києві, відрахований з Державного університету телекомунікацій.

    Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Фейсбуці.

    «Студент Борисенко І. О., той самий, що осквернив пам’ятник Героям Небесної сотні, справивши на нього нужду, наказом ректора Державного університету телекомунікацій Володимира Толубка – номер 03-88 від 23.10.2020 відрахований з університету», – зазначив Геращенко.

    Як повідомлялося, вночі 22 жовтня молодик справив природну нужду біля народного меморіалу з портретами Героїв Небесної сотні в Києві. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.

    Нагадаємо, 23 жовтня правоохоронці затримали за підозрою в скоєнні хуліганських дій на алеї Героїв Небесної сотні 21-річного студента.

    Антон Геращенко Небесна сотня (Євромайдан) поліція памятник
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