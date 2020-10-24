У день тиші до поліції надійшло 37 повідомлень про порушення законодавства, – Крищенко



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Правоохоронці готові до забезпечення правопорядку в день голосування Фото npu.gov.ua

Правоохоронці повністю готові до забезпечення правопорядку в день голосування

Усі звернення зареєстровано відповідно до вимог чинного законодавства. За цими фактами структурними підрозділами столичної поліції проводиться перевірка, за результатами якої буде надана відповідна правова кваліфікація кожній з подій. Окрім цього, за проведення незаконної агітації на правопорушника складено один адміністративний протокол.

«Поліція Києва вже взяла під цілодобову охорону усі 1 105 дільничних виборчих комісій, а також ТВК. Окрім цього у посиленому режимі правоохоронці здійснюють патрулювання вулиць, скверів та інших громадських місць. У столиці майже 4 500 поліцейських у цілодобовому двозмінному режимі нестимуть службу на дільницях, а загалом забезпечуватимуть публічну безпеку і правопорядок майже 8 000 працівників структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, курсантів Національної академії внутрішніх справ, розрахунки ДСНС, а також 150 представників КП «Муніципальна варта», – підкреслив начальник столичної поліції Крищенко.

За словами головного поліцейського столиці, слідчими підрозділами розслідується 79 кримінальних проваджень та складено 240 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

«Станом на 15:30 сьогоднішнього дня поліцією вже зафіксовано 37 викликів щодо порушення виборчого законодавства у так званий день тиші. За усіма цими фактами проводяться перевірки, поліцейські вивчать матеріали і приймуть відповідні рішення. Окрім цього складено один адміністративний протокол за порушення вимог ст. 212-10 «Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітації референдуму» Кодексу України про адміністративні правопорушення», – наголосив генерал поліції.

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