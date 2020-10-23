У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від Радикальної партії



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У Барни діагностували хімічні опіки першого та другого ступеня, - однопартієць

Володимира Барну після ефіру на місцевому ТБ облили без зеленкою і завдали тілесних ушкоджень в обличчя

У Тернополі облили зеленкою кандадата на посаду мера міста від Радикальної партії Володимира Барну. Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Зазначається, що поліція розшукує зловмисника.

«Подія трапилася у четвер, 22 жовтня, близько 18:43 у Тернополі на вулиці Олени Кульчицької. Один із кандидатів на посаду мера повідомив, що невідомий чоловік завдав йому тілесні ушкодження і облив обличчя зеленкою. У цей час заявник виходив із приміщення одного з телеканалів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії: оглянули місце події, встановили можливих свідків і очевидців, вилучили відео з камери спостереження. Підозрюваний худорлявої статури, був у захисній масці.

Як повідомив голова Тернопільської обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка Богдан Яциковський, напад здійснили на кандидата на посаду мера Володимира Барну.

«Щойно нашого кандидата на посаду мера Тернополя Володимира Барну після ефіру на місцевому ТБ облили без пояснень зеленкою і завдали тілесних ушкоджень в обличчя. Викликали швидку та поліцію. Деталі пізніше», – написав Яциковський на сторінці у Facebook.

Він додав, що у Барни діагностували хімічні опіки першого та другого ступеня.

«Вимагаємо від обласної поліції об'єктивного розслідування та притягнення до відповідальності людини, яка вчинила злочин», – зазначив Яциковський.

Нагадаємо, вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

Як повідомлялося, сьогодні – останній день агітації.

23 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у зв’язку з завершенням виборчої кампанії виступив із заявою, у якій підсумував роботу органів МВС напередодні місцевих виборів. Він розповів про порушення, які були зафксовані у ході передвиборчої кампанії та закликав усіх учасників процесу дотримуватися закону.