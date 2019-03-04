Суд почав розглядати продовження запобіжного заходу Мангеру



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Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу Владиславу Мангеру

Розгляд клопотання про відсторонення з посади Мангера, призначений на сьогодні, не відбувся

Шевченківський райсуд Києва сьогодні, 4 березня, почав засідання з розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Зазначимо, розгляд клопотання про відсторонення з посади Мангера, призначений на сьогодні, не відбувся. Дане засідання мало відбутися о 10 годині.

Окрім того, сьогодні на 17:10 також призначене засідання Київського апеляційного суду, де розглядатимуть апеляційні скарги сторони захисту та сторони обвинувачення у справі Владислава Мангера.

Нагадаємо, у п'ятницю Київський апеляційний суд взяв перерву у розгляді апеляцій. Адвокати Мангера заявляли клопотання про відвід колегії суддів, потім про відвід прокурорам, а насамкінець - про повернення апеляційної скарги прокуратурі. Втім, суд відхилив усі клопотання захисту.

Як повідомлялося, 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу Мангеру.