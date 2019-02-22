Мангер повідомив, що за ним постійно наглядають два бійці «Альфи»



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За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу

«У мене дуже обмежене коло, з ким я спілкуюся», - заявив Мангер

Підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер заявив, що перебуває під цілодобовим наглядом «Альфи» СБУ.

Про це він сказав, коментуючи заяву батька Катерини Гандзюк про те, що, на його думку, «Мангер впливає на слідство і вдається до залякування свідків».

«У мене на руці браслет. Зі мною постійно перебуває двоє представників «Альфи» Служби безпеки України. Я перебуваю під заставою. Тому я не маю можливості з усіма, з ким хотілося б із близьких, спілкуватися. У мене дуже обмежене коло, з ким я спілкуюся», - заявив Мангер, якого цитує Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк побоюється за своє життя.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.