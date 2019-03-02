Мангер пообіцяв, що не буде втікати: на мені електронний браслет



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Владислав Мангер

Мангер заявив, що не має наміру ухилятися від органів досудового розслідування

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, заявив, що не тікатиме після спливу терміну запобіжного заходу 3 березня.

Про це Мангер написав на своїй сторінці у Facebook.

Мангер зазначив, що незалежно від закінчення терміну дії деяких обов’язків, покладених на нього після внесення 2,5 мільйона гривень, сама по собі застава є безстроковим запобіжним заходом, а у кожного підозрюваного є обов'язок прибути за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду і в разі ж неможливості — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб:

«На мені електронний браслет, за мною постійно наглядають, про всі свої переміщення я сумлінно інформую слідство. Мені немає чого приховувати. І я нікуди не тікатиму... Я не маю наміру ухилятися від органів досудового розслідування та зобов’язуюсь з’являтися на судові засідання, про які буду повідомлений», — зазначив Мангер.

Раніше суд відмовив адвокатам підозрюваного у відводі прокурорів Вікторії Калити і Дмитра Бояна.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.



За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.

Апеляційні скарги на рішення Шевченківського районного суду подали і адвокати Мангера, які просять скасувати запобіжний захід, і прокурори, які наполягають на триманні Мангера під вартою без альтернативи застави.