Вбивство Гандзюк: Мангер попросив передати його справу до ДБР



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Адвокати Мангера подали клопотання про проходження поліграфу

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, звернувся до суду з проханням передати його справу, у якій наразі слідство веде СБУ, до Держбюро розслідувань.

Крім того, адвокати Мангера подали клопотання про проходження поліграфу і долучення потім цих результатів до матеріалів у суді.

«Я у суді особа першої категорії, як голова обласної ради. Мою справу не має права вести СБУ. Я попросив, щоб її передали в ДБР», — заявив Мангер.

«Адже під час першого засідання було багато документів не просто неправдивих, а сфальсифікованих. Я звернувся до слідчого і хочу відкритого розслідування. Я готовий давати свідчення тим слідчим, які незаангажовані», — додав глава Херсонської облради.

Раніше Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. За версією слідства, він причетний до замовного вбивства з особливою жорстокістю.

15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.

Як повідомлялося, 21 лютого суд розгляне скаргу захисту на запобіжний захід Мангеру.

Джерело: Громадське