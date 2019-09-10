Суд почне розгляд справи NewsOne 11 вересня



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Нацрада 5 вересня 2019 року ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne

Розгляд справи проводитиме Окружний адміністративний суд міста Києва під головуванням судді Володимира Донця

Перше засідання суду за позовом Національної ради з питань анулювання ліцензії телеканалу NewsOne відбудеться у середу, 11 вересня, о 10:00.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що розгляд справи проводитиме Окружний адміністративний суд міста Києва під головуванням судді Володимира Донця.

Як повідомлялося, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 5 вересня 2019 року ухвалила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») за мову ворожнечі в ефірі. Представники телеканалу NewsOne заявили, що оскаржуватимуть в Окружному адміністративному суді міста Києва рішення Нацради про призначення позапланової перевірки телеканалу.

7 липня російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою «Треба поговорити» за участю українського телеканалу NewsOne і російського «Росія 24». Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування «першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії».

9 липня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу NewsОne.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом «Росія 24».

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.

Зрештою, 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.

Окрім того, з грудня 2017 року Нацрада шість разів оголошувала попередження телеканалу NewsOne та один раз штрафувала ліцензіата за інші порушення.