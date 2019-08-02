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    Каховка залишилася без пам'ятника Фрунзе (фото)

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    <p>Пам'ятник Фрунзе у Каховці демонтували, відповідно до закону про декомунізацію</p> - Каховка залишилася без пам'ятника Фрунзе (фото)

    Пам'ятник Фрунзе у Каховці демонтували, відповідно до закону про декомунізацію

    Фото: Каховские новости

    Скульптуру Фрунзе з постаменту і доставили у двір Каховського історичного музею

    2 серпня в Каховці на Херсонщині, відповідно до закону про декомунізацію, демонтували пам'ятник Фрунзе.

    Про це повідомляє місцеве видання «Каховские новости».

    Зазначається, що працівники комунальної служби зняли скульптуру з постаменту і доставили у двір Каховського історичного музею.

    Там Фрунзе «складе компанію» Леніну, чий пам'ятник зберігається на території установи з 2014 року.

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    Каховка залишилася без пам'ятника Фрунзе (фото)
    Каховка залишилася без пам'ятника Фрунзе (фото)
    Фото: Каховские новости

    Раніше повідомлялося, що в Нікітському ботанічному саду в окупованому Росією Криму бронзову статую богині Флори замінять на мармуровий бюст Леніна. Керівництво ботсаду має виконати відповідне рішення кримського «суду», який постановив повернути на місце пам'ятник «вождю пролетаріату».

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