Каховка залишилася без пам'ятника Фрунзе (фото)
Пам'ятник Фрунзе у Каховці демонтували, відповідно до закону про декомунізацію
Скульптуру Фрунзе з постаменту і доставили у двір Каховського історичного музею
2 серпня в Каховці на Херсонщині, відповідно до закону про декомунізацію, демонтували пам'ятник Фрунзе.
Про це повідомляє місцеве видання «Каховские новости».
Зазначається, що працівники комунальної служби зняли скульптуру з постаменту і доставили у двір Каховського історичного музею.
Там Фрунзе «складе компанію» Леніну, чий пам'ятник зберігається на території установи з 2014 року.
Раніше повідомлялося, що в Нікітському ботанічному саду в окупованому Росією Криму бронзову статую богині Флори замінять на мармуровий бюст Леніна. Керівництво ботсаду має виконати відповідне рішення кримського «суду», який постановив повернути на місце пам'ятник «вождю пролетаріату».