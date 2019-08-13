На Дніпропетровщині продають шеститонний бронзовий пам’ятник Леніну
Пам’ятник виставили на продаж, як майно комунального підприємства, проте мер Жовтих Вод запевняє, що скульптура має історичну цінність
На Дніпропетровщині виставили на продаж пам’ятник Леніну, демонтований у Жовтих Водах 2014 року.
Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Жовтоводській міськраді.
Зазначається, що пам’ятник був виготовлений з литої бронзи і важить шість тонн.
За даними мерії, продавцем виступає відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, який наклав арешт на майно комунального підприємства «ВЖРЕО».
Проте міська влада заявляє, що це майно належить місту, а не комунальному підприємству, й виставлення його на продаж незаконне.
Як повідомив мер Жовтих Вод Володимир Абрамов, наразі мерія готує судовий позов, щоб скасувати продаж.
«Зараз ми з’ясовуємо, на які кошти був встановлений цей пам’ятник у 60-ті роки минулого століття. Швидше за все, це були ті гроші, які йшли на будівництво міста, державні кошти, адже скульптура була встановлена на центральній площі міста. У відділі примусового виконання рішень на мої листи мені відповіли, що для того, аби виключити це майно з опису арештованого майна, ми маємо подати відповідний позов до суду. Зараз ми його готуємо і до кінця тижня плануємо підготувати. По-друге, ця скульптура не може бути продана як металобрухт і за ціною металобрухту, адже вона має культурно-історичну цінність», – сказав Володимир Абрамов.
За його даними, у лютому 2014 року під час всеукраїнського «ленінопаду» пам’ятник Леніну в Жовтих Водах був демонтований, згідно з рішенням міської ради. Депутати міськради також вирішили передати об’єкт на зберігання КП «ВЖРЕО» Жовтоводської міськради.
Інформація про запланований продаж пам’ятника 28 серпня оприлюднена на одному з інтернет-аукціонів.
За цими даними, скульптуру мають продати як металобрухт, початкова вартість – 385 875 гривень.