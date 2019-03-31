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    Суспільство

    Суди в Україні під час виборів працюють цілодобово

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    Суди в Україні під час виборів працюють цілодобово

    Штаби кандидатів можуть подавати звернення і вночі, - міністр

    Суди в Україні під час виборів президента – 2019 працюють в цілодобовому режимі. Про це повідомляє міністр юстиції Павло Петренко у Twitter

    Міністр наголосив, у разі виявлення порушень під час виборчого процесу, штаби кандидатів у президенти можуть подавати звернення вночі.

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    «Суди зараз працюють у цілодобовому режимі. Штаби кандидатів можуть подавати звернення щодо будь-яких порушень», - написав Петренко.

    Зазначимо, за даними Національного екзит-полу станом на 18:00, у виборчій гонці лідирує Володимир Зеленський з 30,4% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

    У штабі Порошенка прокоментували результати екзит-полів наголошуючи, що Кремль сьогодні розуміє, що вибори в Україні він програє, тому що вся процедура відбувається прозоро та демократично.

    Натомість Тимошенко заявила, що результати екзит-полів сфальсифіковані, і що спостерігачі її штабу зафіксували, що Тимошенко набрала понад 29% голосів та опинилася на другому місці після Зеленського.

    Нагадаємо, що станом на 20 годину загалом було 1927 заяв та повідомлень про порушення на виборах в Україні, відкрито 31 кримінальне провадження. На виборах президента України поліція станом на 20 годину зафіксувала 1927 заяв та повідомлень про порушення та відкрила 31 кримінальне провадження. 

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