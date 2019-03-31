Поліція повідомила про майже 2000 порушень на виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порушення здебільшого пов'язані з незаконною агітацією, підкупом виборців, неправдивими повідомленнями про замінування

Найменша кількість порушень зафіксована у Черкаській області

На виборах президента України поліція станом на 20 годину зафіксувала 1927 заяв та повідомлень про порушення та відкрила 31 кримінальне провадження. Про це на брифінгу розказав голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, найменша кількість порушень зафіксована у Черкаській області. Зазначені факти здебільшого пов'язані з незаконною агітацією, підкупом виборців, неправдивими повідомленнями про замінування.

«Левова частка повідомлень про порушення з виборчих комісій. Найбільше 282 у Дніпропетровській області, у Донецькій області - 182. Розпочато 31 кримінальне провадження», - розказав Князєв.

За його словами, повідомлення про замінування протягом дня надходили з території Російської Федерації.

«Нас непокоїли повідомлення про замінування. Повідомлення про замінування були зафіксовані з території РФ», - додав він.

Як повідомлялося, поліція зафіксувала порушення на виборах президента України у Донецькій області. Голова дільничої виборчої комісії змусила членів виборчої комісії підписати чистий протокол.

Крім того, у день виборів в Україні, станом на 19:00, до уповноваженої з прав людини Верховної ради Людмили Денісової надійшло 702 звернень про порушення прав виборців.