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    Політика

    Гриценко сказав, за кого не проголосує «за жодних умов»

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    Лідер партії &laquo;Громадянська позиція&raquo; Анатолій Гриценко - Гриценко сказав, за кого не проголосує «за жодних умов»
    Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко
    Фото: Главком

    Тепер «Громадянська позиція» сконцентрується на парламентських виборах

    Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.

    Про це Гриценко сказав після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу.

    «Я не хочу ще п’ять років обману і мародерства і тому, за жодних умов, я не підтримаю і не проголосую за Порошенка Петра Олексійовича. Я його добре знаю», - заявив Гриценко.

    «Я не можу так само закликати голосувати чи не голосувати за Володимира Зеленського. Я його просто не знаю, як не знає його ще країна»,  - додав він.

    За словами Гриценка, тепер «Громадянська позиція» сконцентрується на парламентських виборах для формування нового уряду.

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

    Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

    Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

    Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

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