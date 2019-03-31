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    Явка виборців: дані перших 13 округів свідчать про 66,89%

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    31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента&nbsp; - Явка виборців: дані перших 13 округів свідчать про 66,89%
    31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента 

    У Києві станом на 20.00 проголосувало 68,58% виборців

    Дані про явку виборців на чергові вибори Президента станом на 20.00 дали перші 13 округів, загалом явка складає 66,89%.

    Такі дані 13 територіальних виборчих округів оприлюднені на інформаційному табло в прес-центрі Центральної виборчої комісії о 20.45, повідомляє «Укрінформ». Згідно з оприлюдненими даними, у Донецькій області проголосували 59,66% виборців, у Луганській- 69,99%, у Київській - 66,91%.

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    У Львівській області явка склала 67,90%, а у Дніпропетровській - 69,11%, у Волинській - 66,87%, у Полтавській - 66,34%.

    У Києві станом на 20.00 проголосувало 68,58% виборців. 

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

    Кандидат в президенти України Володимир Зеленський відзначає, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів.

    Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

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