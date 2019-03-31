Явка виборців: дані перших 13 округів свідчать про 66,89%



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31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента

У Києві станом на 20.00 проголосувало 68,58% виборців

Дані про явку виборців на чергові вибори Президента станом на 20.00 дали перші 13 округів, загалом явка складає 66,89%.

Такі дані 13 територіальних виборчих округів оприлюднені на інформаційному табло в прес-центрі Центральної виборчої комісії о 20.45, повідомляє «Укрінформ». Згідно з оприлюдненими даними, у Донецькій області проголосували 59,66% виборців, у Луганській- 69,99%, у Київській - 66,91%.

У Львівській області явка склала 67,90%, а у Дніпропетровській - 69,11%, у Волинській - 66,87%, у Полтавській - 66,34%.

У Києві станом на 20.00 проголосувало 68,58% виборців.