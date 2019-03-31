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    Суспільство

    Тимошенко: Результат виборів – це протоколи з мокрими печатками

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    Тимошенко заявила, що у неї достатньо спостерігачів на дільницях та в окружних виборчих комісіях, щоб захистити результат виборів - Тимошенко: Результат виборів – це протоколи з мокрими печатками
    Тимошенко заявила, що у неї достатньо спостерігачів на дільницях та в окружних виборчих комісіях, щоб захистити результат виборів

    Команда Тимошенко провела всеохопний екзит-пол, щоб знати реальну картину - лідер партії «Батьківщина»

    Кандидат на посаду президента України, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що доля другого місця президентських виборів залишатиметься невизначеною до підрахунку протоколів з мокрими печатками. Про це йдеться на партійному сайті.

    За словами Тимошенко, її команда провела всеохопний екзит-пол, щоб знати реальну картину.

    «У результаті, перше місце – у Володимира Зеленського (27%), на другому – Юлія Тимошенко (20,9), третє – у Порошенка (17,5%)», - наголосила лідер партії «Батьківщина».

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    Тимошенко переконана, що в країні без демократії, справжньої соціології з мільярдними ресурсами, які викладені на підкуп виборців, покладатися можливо тільки на протоколи дільничних та окружних виборчих комісій з мокрими печатками та оригінальними підписами.

    «Я стверджую, що наша команда проводить паралельний підрахунок голосів, які ми розпочнемо оголошувати з 24:00. Це означає, що ми будемо отримувати копії протоколів в електронній формі з кожної дільниці. Ми розраховуємо до кінця завтрашнього дня зібрати оригінальні протоколи з мокрими печатками та підписами і пред’явити їх суспільству», – повідомила вона.

    Тимошенко заявила, що у неї достатньо спостерігачів на дільницях та в окружних виборчих комісіях, щоб захистити результат виборів, тому лідер «Батьківщини» закликала суспільство не сприймати соціологію, яка називається екзит-пол, як істину в останній інстанції, «це маніпулятивна річ».

    Вона також звернулася до українців і подякувала всім, хто прийшов і проголосував на виборах: «Це означає, що Україна має надії на зміни».

    Нагадаємо, за результатами Екзит-полів 2019: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Володимир Зеленський набирає 30,4%, Петро Порошенко – 17,8% і Юлія Тимошенко – 14,2%.

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