В Україну йде страшна спека: синоптик б'є на сполох

На сході та півдні Україні температура підніметься до +40 градусів

Наприкінці тижня, 4-6 серпня, в Україну прийде справжня спека, до +40 градусів. Водночас західні області вона не зачепить. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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«У кінці тижня, впродовж 4-6 серпня, температура повітря у більшості областей кусатиме +32...+39 градусами, на сході та півдні, ймовірно, буде до +40», – розповіла Діденко.

Як зазначила синоптик, зможуть уникнути сильної спеки лише західні області України.

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«Найближчими днями також очікується висока температура на півдні та сході», – попередила Діденко.

Зазначимо, що в цьому році температура повітря у серпні 2023, за прогнозом Укргідрометцентру, буде вище за норму. Зокрема, середня місячна температура передбачається +20...+25 градусів тепла, в Карпатах +16...+18 градусів.

Нагадаємо, що середньомісячна температура повітря в липні в Києві дорівнювала 21,5 градусів, що на 0,2 градусів вище за кліматичну норму. Опадів випало дві норми. Цьогорічний липень посів 11 позицію у рейтингу найвологіших в історії.