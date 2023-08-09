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Мінлива хмарність, місцями дощ і гроза: прогноз погоди на 9 серпня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мінлива хмарність, місцями дощ і гроза: прогноз погоди на 9 серпня
фото: Pixabay

Удень у більшості областей – без опадів

У середу 9 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У низці областей підуть грозові дощі, однак вони будуть короткочасними. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі та вранці у більшості північних, центральних та Харківській областях, вдень на Волині та Львівщині піде короткочасний дощ, місцями супроводжуватиметься грозою. На решті території – без опадів.

Вітер подме західний і північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, вдень – 20-25°. У південно-східній частині вночі очікується 15-20°, вдень – 25-30°.

Мінлива хмарність, місцями дощ і гроза: прогноз погоди на 9 серпня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність. Уночі місцями випаде короткочасний грозовий дощ, а вдень – без опадів.

Вітер пануватиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 9-14°, вдень – 20-25°. У столиці вночі очікується 12-14°, вдень прогріється до 22-24°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

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