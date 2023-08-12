Низку областей накриють грозові дощі, місцями град: прогноз погоди на 12 серпня
Опади охопляють усе Лівобережжя
У суботу 11 серпня в Україні буде хмарно з проясненнями. У лівобережний областях підуть дощі, а подекуди – з градом та шквалами. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Уночі на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі та грози. У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях – значні дощі, а в окремих районах – ще й град та шквали 15-20 м/с. Удень у північних областях також піде короткочасний дощ. На решті території – без опадів.
Вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с.
Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі становитиме 15- 20°, вдень – 23-28°. На решті території вночі стовпчик термометра покаже 11-16°, вдень сягне 19-24°. У Карпатах вночі буде 5-10°, а вдень – 14-19°.
У Києві та області сьогодні також прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями підуть короткочасні дощі.
Вітер подме північно-західний, 7-12 м/с.
Температура на Київщині вночі становитиме11-16°, вдень – 19-24°. У столиці вночі очікується 14-16°, вдень прогріється до 22-24°.
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