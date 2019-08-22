Супрун порадила засобам масової інформації «не ганятися за злими духами»



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Супрун зауважила, що напевно у Міністерстві фінансів не отримують листи від телеканалів з проханням про відеокоментарі про дерева, на яких ростуть гроші

Спробуйте більше часу присвятити детальному висвітленню правди та цінних для розвитку суспільства тем, - очільниця МОЗ

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що отримала запит від телеканалу «Україна» щодо наслідків сеансів екзорцизму

Про це очільниця МОЗ Уляна Супрун повідомила у Facebook.

Зокрема, у запиті йшлося про наступне:

«Просимо Вашої допомоги в отриманні відеокоментаря щодо таких питань:

1. Які можуть бути наслідки для здоров’я людини після сеансів екзорцизму, вигнання диявола та інших окультних обрядів?

2. Чи варто людям, що потребують психічної допомоги звертатися до так званих цілителів та священиків-екзорцистів за допомогою?»

Очільниця МОЗ поцікавилася, «чому з усіх суспільно важливих тем, про які потенційно можна розповісти великій аудиторії, обирають теми саме такого характеру, а не про вакцинацію, репродуктивне здоров’я, здоровий спосіб життя чи зміни в медичній системі».

Супрун зауважила, що напевно у «Міністерстві фінансів не отримують листи від телеканалів з проханням про відеокоментарі про дерева, на яких ростуть гроші, або ж у Міністерстві інфраструктури — про пласку землю і трьох слонів, на яких вона тримається».

«У руках медіа відповідальність за здоров’я громадян. Якість вашого контенту — це й про якість нашого інформаційного середовища та безпеку. Перестаньте ганятись за «злими духами» і пережитками минулого. Спробуйте більше часу присвятити детальному висвітленню правди та цінних для розвитку суспільства тем. Якщо робити це професійно, ці теми теж будуть популярними», - підсумувала керівниця МОЗ.