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    Суспільство

    Супрун заявила, що чекає 29 серпня «подивитися, що буде відбуватися»

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    Супрун зазначила, що &laquo;у багатьох нових обранців і в Офісі президента немає розуміння, що відбувається в медичній сфері&raquo; - Супрун заявила, що чекає 29 серпня «подивитися, що буде відбуватися»
    Супрун зазначила, що «у багатьох нових обранців і в Офісі президента немає розуміння, що відбувається в медичній сфері»

    Керівниця МОЗ готова працювати у новому уряді, якщо буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров’я

    Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров’я.

    Про це Супрун сказала у коментарі журналістам перед засіданням Кабінету міністрів. 

    За словами керівниці МОЗ, зараз всі чекають 29 серпня аби подивитися, «що буде відбуватися».

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    «Президент буде виступати – це покаже нам шлях, напрям, вектор країни і цієї Верховної Ради. Можливо, буде навіть і представлення прем’єрміністра – побачимо. А тоді вже буде представлення уряду», - наголосила Супрун.

    На думку очільниці МОЗ, наразі в країні однопартійна система і рішення щодо уряду прийматимуть «прем’єрміністр і коаліція чи партія – це буде їхнє рішення, а не моє особисте».

    Супрун наголосила, «залежно від прем’єрміністра, залежно від того, як буде сприйматися політика трансформації системи охорони здоров'я, якби були такі можливості, щоб своя команда, підтримка фінансова й політична, щоб трансформація далі відбувалася – я думаю, що кожен (член нашого уряду) залишився б на своїй посаді й далі працював».

    Водночас, Супрун зазначила, що «у багатьох нових обранців і в Офісі президента немає розуміння, що відбувається в медичній сфері, бо вони бачать, що багато журналісти показують – і це не завжди позитив».

    За словами керівниці МОЗ, насправді є позитив, бо «28,2 млн українців уже зайшли в реформу, первинна ланка працює досить гарно, хоч є поодинокі речі, які ще не дійшли до кінця у первинній ланці, а вторинна ланка – там, де є лікарні – мають автомізуватися».

    До слова, «Зважуйте кожне слово»: Супрун відповіла Разумкову на критику медреформи.

    В «Слузі народу» на посаду міністра охорони здоров’я розглядали кандидатуру свого депутата Михайла Радуцького. Після зустрічі Супрун з Зеленським Радуцький заявив, що не хоче бути міністром охорони здоров’я, попри бажання президента, а хоче працювати в профільному комітеті Верховної Ради.

    Нагадаємо, 29 серпня відбудеться перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.

    Як повідомлялося, Супрун анонсувала запуск лінії з питань запобігання суїцидів для ветеранів.

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