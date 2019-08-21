Супрун анонсувала запуск лінії з питань запобігання суїцидів для ветеранів



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В Україні зараз понад 390 тисяч ветеранів, які потенційно можуть потребувати допомоги та підтримки

Процес створення Lifeline Ukraine від ідеї до сьогоднішнього етапу тривав близько 2,5 роки

До кінця 2019 року лінія з питань запобігання суїцидів розпочне свою роботу з допомоги саме ветеранам. Її запуск вже на фінішній прямій.

Про це повідомила очільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook.

Зазначається, що набір фахівців до команди ще продовжується. В ній працюватимуть близько 40 людей. Вже найближчим часом для них заплановані перші тренінги від канадської організації Living Works. Після цього з міжнародними експертами зі США. Після закінчення навчань лінія розпочне повноцінно працювати.

«Процес створення Lifeline Ukraine від ідеї до сьогоднішнього етапу тривав близько 2,5 роки. Події Революції Гідності, а згодом і початок російсько-української війни закріпили потребу в якісній і своєчасній психологічній допомозі та підтримці. В цей час стало чітко зрозуміло, що багато українців, зокрема ветеранів, перебувають у стані постійного емоційного напруження. В Україні зараз понад 390 тисяч ветеранів, які потенційно можуть потребувати допомоги та підтримки», - розповіла Супрун.

Українська Lifeline працюватиме 24/7/ 365 днів на рік за номером 7333.

З колишніх ветеранів також складатиметься команда фахівців. Це допоможе реалізувати допомогу за однією з найкращих міжнародних практик Peer-to-Peer, тобто «Рівний-Рівному».

З часом лінія розвиватиметься і займатиметься допомогою для всіх українців, резюмувала очільниця МОЗ.

До слова, МОЗ запустило онлайн-скринінг для перевірки на туберкульоз.