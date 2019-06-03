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    Суспільство

    Телеканал «Прямий» придбав квартиру родині загиблого шахтаря

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    Уночі на 29 травня на шахті &laquo;Лісова&raquo; ДП &laquo;Львіввугілля&raquo; у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників &mdash; Михайло Турко та Михайло Павлик - Телеканал «Прямий» придбав квартиру родині загиблого шахтаря
    Уночі на 29 травня на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників — Михайло Турко та Михайло Павлик

    Трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград, - прес-служба телеканалу

    Телеканал «Прямий» сьогодні, 3 червня, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика. Про це повідомляє прес-служба «Прямого».

    Зазначається, що дружина та троє дітей житимуть у власній оселі в будинку, де вони раніше винаймали квартиру.

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    «Трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград на вулиці Сокальська, 28», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що в ніч на 29 травня на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників — Михайло Турко та Михайло Павлик. У 48-річного Михайла Павлика залишилося дружина та троє дітей - два хлопці 16 та 15 років і 8-річна донька.

    Журналістка «Прямого» Ольга Зеліско поділилася враженням після зустрічі з новоселами: «Дуже тішусь, що пані і троє дітей матимуть своє житло після трагічної смерті батька на шахті «Лісова». Цей псевдоконфлікт з президентом, що роздули боти на фейкових сайтах, показав, хто є хто. Президент обіцяв, а «Прямий» канал зробив», - заявила журналістка.

    Як повідомлялося, ввечері 29 травня президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч з родинами загиблих. Він звернув увагу на те, що родинам загиблих шахтарів потрібно надати належну допомогу.

    Зокрема глава держави звернувся до журналістки «Прямого» зі словами (мовою оригіналу): «Тому, що ви канал «Прямий» ви можете допомогти. Давайте з вами зараз купимо квартиру, давайте «Прямой» канал, ми з вами пообіцяємо і разом з вами... Я куплю квартіру, що ви мєнє тут інтерв’ю вєдьотє?»

    Станом на 3 червня інформації про те, що родина шахтаря отримала житло від Володимира Зеленського немає. Також жодних звернень на адресу «Прямого» щодо придбання житла від глави держави не надходило.

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