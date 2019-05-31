Трагедія на шахті «Лісова»: в Міненергетики повідомили деталі розслідування



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Вночі 29 травня на шахті «Лісова» стався обвал порід покрівлі

В тому місці, де саме обвалилася покрівля, гірники не повинні були знаходитися без відповідних попереджувальних заходів, кажуть у міністерстві енергетики та вугільної промисловості

За попередньою інформацією, шахтарі не повинні були знаходитися у тій частині шахти «Лісова», де стався обвал порід покрівлі.

Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«За попередньою інформацією, відбулося обвалення покрівлі, і за паспортом даної дільниці, робітники в тому місці, де саме обвалилася покрівля, не повинні були знаходитися без відповідних попереджувальних заходів та присутності старшого інженерно-технічного нагляду», - сказав Корзун.

Водночас він наголосив на тому, що поки це тільки попередні висновки щодо причин виникнення трагедії. Експертна комісія остаточний висновок не надала.

«Тільки після того, як він буде, ми зможемо сказати точну причину аварії та всі обставини», - заявив чиновник.

Нагадаємо, на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова», де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.

Зеленський додав, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.

Джерело: Укрінформ