Родинам загиблих на шахті «Лісова» виплатять по 100 тис. грн



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Аварія на шахті «Лісова» сталася в ніч на 29 травня

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті «Лісова»

На виконання доручення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Львівська облдержадміністрація виділить 100 тисяч гривень допомоги родинам загиблих шахтарів.

Про це 30 травня повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Зазначається, що прем’єр-міністр доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля».

«Строк подання результатів розслідування - 10 днів», - заявили в облдержадміністрації.

Нагадаємо, на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова», де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.

Зеленський додав, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.