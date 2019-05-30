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    Родинам загиблих на шахті «Лісова» виплатять по 100 тис. грн

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    Аварія на шахті &laquo;Лісова&raquo; сталася в ніч на 29 травня - Родинам загиблих на шахті «Лісова» виплатять по 100 тис. грн
    Аварія на шахті «Лісова» сталася в ніч на 29 травня

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті «Лісова»

    На виконання доручення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Львівська облдержадміністрація виділить 100 тисяч гривень допомоги родинам загиблих шахтарів.

    Про це 30 травня повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

    Зазначається, що прем’єр-міністр доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля».

    «Строк подання результатів розслідування - 10 днів», - заявили в облдержадміністрації.

    Нагадаємо, на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

    Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова», де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.

    Зеленський додав, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.

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